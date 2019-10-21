هاني شاكر يفتح النار على حمو بيكا لهذا السبب

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هاني شاكر يعلن استقالته من«المهن التمثيلية»
هاني شاكر يعلن استقالته من«المهن التمثيلية»

المصريون ـ متابعات

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علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أزمة حمو بيكا، بعد هجومه على النقابة واتهام أعضائها بتلقي رشاوى.
وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "أطمئن الجميع، لدينا قضاء وقانون يحاسب كل متطاول ومتجاوز، ما فعله بيكا يسيء للفن المصري".
وحول اتهامه بتلقي النقابة رشاوى قال: «إذا كان لديه أدلة يقدمها للجهات المختصة، أو يعاقبه القانون على تصريحاته"، معلقا: "أنا حزين من هذا المستوى، والهمجية التي تحدث بها بيكا".
وتابع: "بيكا كان يحصل على تصريح دي جي وليس غناء، كون اللجنة برئاسة حلمي بكر أكدت أنه لا يصلح، وبعد ما حدث لن يحصل على أي تصريح سواء غناء أو دي جي، وحال إقامته حفلات سنبلغ المصنفات الفنية، ليتم إلقاء القبض عليه".


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