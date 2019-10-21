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حبس جنرال جزائري متقاعد بتهمة الثراء "غير المشروع"

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الجزائر
الجزائر

المصريون ووكالات

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أمرت محكمة عسكرية جزائرية، مساء الإثنين، بإيداع جنرال متقاعد الحبس المؤقت بتهمتي "الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ".
وحسب بيان للنائب العام العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة) "فقد أصدر قاضي التحقيق، وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري (وكيل النيابة)، أمرًا بإيداع المسمى جبار مهنى الحبس المؤقت".
وأوضح أن المعني متابع "من أجل تهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ"، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول القضية، أو مدة الحبس الاحتياطي.
وجبار مهنى هو جنرال متقاعد بالجيش ترأس بين 2004 و2013 مديرية أمن الجيش (المخابرات العسكرية) وهي إحدى فروع جهاز المخابرات السابق، ومهمتها مراقبة أنشطة العسكريين في الخدمة.
وعام 2013 أقيل من منصبه، ولاحقًا جرى حل جهاز المخابرات السابق المسمى رسميا مديرية الأمن والاستعلامات، وتنحية قائده الفريق توفيق مدين.
ويعد مهنى من أقوى الجنرالات سابقًا، وأحد المقربين من الفريق توفيق مدين الذي أدين بـ15 سجنا نافذة قبل أيام، بتهم "التآمر على الدولة والجيش"، فيما يعرف بقضية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع أبريل/ نيسان الماضي. 

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