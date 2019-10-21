بومبيو: مستعدون للتحرك عسكريًا ضد تركيا إذا لزم الأمر

21 أكتوبر 2019 - 11:40 م

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا بسبب أفعالها في سوريا «إذا لزم الأمر».



وقال «بومبيو» في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» اليوم الإثنين، إن واشنطن تفضل السلام على الحرب «لكن في حالة الحاجة إلى تحرك عسكري، فالرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بذلك».



وأضاف «لقد اقترحت الاستعانة بالنفوذ الاقتصادي الذي استخدمناه. وبالتأكيد سنستخدمه.. بالإضافة إلى نفوذنا الدبلوماسي.. هذا هو خيارنا المفضل».

