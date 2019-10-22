"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

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أكد الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، والمتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تتعرض لحالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية.
وأضاف عطا في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم المذاع على فضائية "cbc"، أن درجات الحرارة انخفضت 4 درجات، مع تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة المصاحبة لسقوط الأمطار والتي تصل لحد السيول على المناطق الجبلية المرتفعة.
وأشار إلى أن حالة عدم استقرار الطقس بدأت بالفعل من اليوم وتستمر حتى الجمعة، داعيا المواطنين لعدم القلق؛ لأنه أمر طبيعي هذا الوقت من العام، منوها بأن كل الجهات المعنية على أهبة الاستعداد.



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