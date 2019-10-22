» ليبيا.. المدعي العسكري يأمر بالقبض على حفتر و3 آخرين

22 أكتوبر 2019 - 12:10 ص

أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا، الإثنين، أوامر بالقبض على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وثلاثة آخرين، على خلفية عمليتي "خطف وقتل لمواطنين".



ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من قوات حفتر، لكنها تنفي عادة ارتكابها انتهاكات.

وقال مكتب المدعي العام العسكري، في بيان: "نأمر بالقبض على كل من خليفة حفتر، عون الفرجاني (عميد متقاعد)، عبد الرزاق الناظوري (عقيد متقاعد) والشارف مسعود ضو (عقيد متقاعد)".

وأرجع أوامر القبض إلى شكوى مقدمة من المعتدى عليه حسام أبو عجيلة، بشأن واقعة خطف وقتل المجني عليهم: أبو عجيلة علي محمد، مهند أبو عجيلة وحمزة عمار، وكذلك خطف وإيذاء رابع، هو حسام أبو عجيلة، في منطقة اسبيعة (جنوبي العاصمة طرابلس)، يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي، من جانب مجموعة مسلحة روسية الجنسية "بقيادة المتهمين المذكورين أعلاه".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

ومنذ عام 2011، يشهد البلد الغني بالنفط صراعًا على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.