» أفضل مطرب في مصر عام 2018 يعلن اعتزال الغناء

أحمد عادل شعبان
أعلن المطرب الشاب محمد عباس اعتزاله الغناء والعودة إلى مهنته السابقة كمهندس ديكور .
وقال "عباس" في بيان نشره عبر "انستجرام" : "صعب الجمع بين عملك كفنان أو عملك كمهندس ديكور .. قررت العودة لعملي القديم لأوفي التزاماتي".
وأضاف: "السبب الرئيسي لاعتزالي الفن هو عدم قدرتي على تقديم أغاني ترضي الذوق المصري الذي أصبح صعب جدًا".
وتابع: "لا ينجح الآن سوى النجوم الكبار أو المطربين الشعبيين الذين يقدمون أشياءً لا علاقة لها بالموسيقى".
وفاز محمد عباس بجائزة أفضل مطرب صاعد عام 2018 في جوائز مجلة "دير جيست".
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