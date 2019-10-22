» محمد هنيدي ينعي فنان شهير بعد وفاته في حادث سيارة

22 أكتوبر 2019 - 07:35 ص

نعى الفنان محمد هنيدي ، الفنان والإعلامي السعودي طلال الحربي بعد وفاته في حادث سير عن عمر يناهز 63 سنة.



و نشر "هنيدي" صورة لطلال الحربي عبر حسابه بـ"تويتر" وعلق قائلا: "البقاء لله في الفنان والإعلامي طلال الحربي".



وقال الفنان فايز المالكي في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل طلال الحربي في جدة إثر حادث سيارة".



وعمل "الحربي" في مجال الإعلام ، لكنه بعد ذلك انتقل للمجال الفني ، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية كان آخرها مسلسل العاصوف.



