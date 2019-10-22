» محمد هنيدي ينعي فنان شهير بعد وفاته في حادث سيارة

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محمد هنيدي

طلال الخربي

نعى الفنان محمد هنيدي ، الفنان والإعلامي السعودي طلال الحربي بعد وفاته في حادث سير عن عمر يناهز 63 سنة.

و نشر "هنيدي" صورة لطلال الحربي عبر حسابه بـ"تويتر" وعلق قائلا: "البقاء لله في الفنان والإعلامي طلال الحربي".

وقال الفنان فايز المالكي في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل طلال الحربي في جدة إثر حادث سيارة".

وعمل "الحربي" في مجال الإعلام ، لكنه بعد ذلك انتقل للمجال الفني ، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية كان آخرها مسلسل العاصوف.

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