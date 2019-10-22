تعليق ناري من مرتضى على زيارة وزير الرياضة للخطيب بمنزله

22 أكتوبر 2019 - 07:46 ص

أكد مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - أن فريقه ليس طرفا في أزمة مباراة الأهلي والجونة .



وقال خلال مداخلة مع برنامج "الزمالك اليوم" : "لا علاقة لنا بالأزمة .. كنت طرفا حين طُلب مني لعب مباراة المقاولون وقد لعبتها احتراما للدولة والأمن حققت الفوز فيها".



وأضاف: "ما يهمني هو أنني كنادي زمالك لا أتضرر ، وسأحافظ على حقوق النادي دائما".



وتابع: "لا علاقة لي بكل تلك الأمور ، حين تنحسر الأزمة بين الأهلي والجونة واتحاد الكرة و وزير الرياضة فكل هذا يخرج عن نادي الزمالك .. ولا مشكلة عندي على الإطلاق في زيارة وزير الرياضة للخطيب في منزله".



واستدرك: "أريد الفوز على الأهلي في الملعب وليس بالتحفيل .. وسأكون سعيدا إن حدث هذا .. ليس من مصلحتي أن ينسحب الأهلي من الدوري".



