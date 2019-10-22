عاجل.. بريطانيا ترفع قيود الطيران لشرم الشيخ

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أعلنت قنوات محلية مصرية منذ قليل، أن الحكومة البريطانية رفعت القيود المفروضة على الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ.

وأفادت قناتي العربية و"تن"، أن بريطانيا وافقت بالفعل على رفع القيود المفروضة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر 2015



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