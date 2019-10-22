» هكذا شاركت زوجة عمرو دياب في مظاهرات لبنان

عبرت زينة عاشور، طليقة الفنان عمرو دياب، عن دعمها للمظاهرات في لبنان، حيث نشرت عدة صور من الاحتجاجات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، معلقة :"نعم لكل ما يحدث".

وكان قد نشرت "زينة" عبر خاصية الأستوري في إنستجرام عدة صور للمظاهرات، معلقة عليها:" فقط اللبنانيون يمكنهم أن يجعلوا الثورة هكذا، لبنان يمكنه أن يكون من أفضل الأماكن التي يمكن زيارتها، نعم لكل ما يحصل".

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي، مشيدين بموقفها الشجاع .