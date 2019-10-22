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قدم وطائرة في اليوم الثالث لـ"الصداقة للألعاب الجماعية"

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دورة الصداقة للألعاب الجماعية
دورة الصداقة للألعاب الجماعية

أمينة عبد العال

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كرة القدم

دورةالصداقة

النشاط الرياض

لليوم الثالث على التوالى تستمر فعاليات دورة الصداقة للألعاب الجماعية لمنطقة القاهرة التي تنظمها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي.

وشهد اليوم الثالث من الدورة العديد من المنافسات الرياضية  بين منتخبات المعاهد لخماسيات كرة القدم وكرة الطائرة، والتي يشارك بها طلاب المعاهد المصرية خلال الأسبوع الجاري.

بينما تبدأ الصداقة الأسبوع المقبل فعاليات كرة اليد وثلاثيات كرة السلة وتنس الطاولة، يأتي ذلك في إطار التعاون والتواصل الحقيقي بين جيل واحد من أبناء المعاهد.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار الإشراف العام للأستاذ السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم والأستاذ أحمد فرج رئيس الخدمات الطلابية ووكيل الوزارة، والأستاذ أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإشراف وتنفيذ الدكتور محمد أحمد فرغلي مدير إدارة النشاط الرياضي.


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