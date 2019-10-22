» فنان شهير يعتزل الغناء.. السبب صادم

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فاجأ الفنان الشاب محمد عباس، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، بقرار اعتزاله الغناء، مبررًا ذلك بسوء الأوضاع الفنية بمصر.


وكتب "عباس" على إنستجرام، قائلاً: "قرار جاء بسبب الظروف المحيطة بالوسط، غير أنه لا يستطيع الجمع بين مهنتين وهو هندسة الديكور والغناء، موضحًا أنه يحتاج لأن يبني مستقبله والغناء لن يوفر له ذلك".


ولاقي المنشور تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه، معبرين عن صدمتهم من الخبر، إلا أن البعض تمنى له التوفيق في حياته المقبلة.


ويذكر أن محمد عباس، شارك في برنامج استار أكاديمي، لاكتشاف المواهب، ووصل لمراحل الأخيرة .

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