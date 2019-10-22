» شاهد.. التحرش بفنانة شهيرة في تظاهرات لبنان وظهور"الأندر"

22 أكتوبر 2019 - 04:28 م

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاركة الفنانة إنجي خوري في التظاهرات التي يشهدها لبنان، ويرصد تعرضها للتحرش بشكل علني دون أن تبدي اعتراضها أو امتعاضها.

الفنانة المثيرة للجدل، حملها أحد المتظاهرين على كتفيه وقادت هتافات" الشعب يريد إسقاط النظام"، ويردد خلفها العشرات الهتاف، فيما كانت ملابسها تظهرها شبه عارية، وظهر لباسها الداخلي من الأسفل "الأندر".

وقام أحد الشباب بحمل الفنانة واحتضانها بطريقة أثارت الجدل، دون اعتراض من الفنانة التي قوبل الفيديو الخاص بها بهجوم عنيف عليها.







