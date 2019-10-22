  • الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:35 م
بحث متقدم
أرشيفية

تحرك عسكري مفاجئ للإمارات باليمن

أمام المنصة اليوم

صور صادمة تكشف غرق القاهرة بسبب الأمطار

اتحاد الكرة

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل الدوري العام

أرشيف

مصر ترسل أدلة للكويت تنفي الاعتداء على أحد مواطنيها

أرشيفية

«سي إن إن» تقارن بين الجيشين المصري والإثيوبي

الدكتور علي عبد العال

تعليق مفاجئ من "عبدالعال" بشأن تصريحات "آبي أحمد"

أرشيفية

الأرصاد: موجة سيول تضرب هذه المناطق خلال الأسبوع

مظاهرات لبنان

مفاجأة.. تنسيق بين المحتجين والأمن فى لبنان

آبي أحمد

أول رد مصري على تهديدات "آبي أحمد"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين و12 قرارًا

رسميًا.. «الجبلاية» تُحدد موعد مباراة القمة

الرياضة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل الدوري العام

#

سموحة يعلن تضامنه مع الأهلي

#

بيان عاجل من الأهلى بشأن مباراة القمة

#

"القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى

اتحاد الكرة

المصريون

الزمالك

الاهلى

القمة

أعلنت اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الـ4 ببطولة الدوري العام.

وحدد اتحاد الكرة نهاية الدور الأول من مسابقة الدوري العام موعدًا لمباراة القمة، والتي ستتوقف منافساته حتى نهاية مسابقة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال اتحاد الكرة في نهاية بيانه، «بناء على ماورد اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم من خطاب وزارة الشباب والرياضة وفي إطار التعليمات الأمنية وفي ضوء استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتضافر الجهود لإنجاحها تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة ، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

مصر.. بلا عشوائيات

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد تأجيل الدوري.. رد الأهلي على بيان اتحاد الكرة
» مصر للطيران تعلن تأخير رحلاتها لسوء الأحوال الجوية
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وجالطة سراي
» تزامنًا مع السيول.. «الداخلية» توفر خدمة جديدة للمواطنين
» الهلال يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا
» إسرائيل تعلق على حمايتها سد النهضة ضد مصر
» رسميًا.. «الجبلاية» تُحدد موعد مباراة القمة
» بالفيديو.. سعودي يطلق النار بشكل هستيري على السكان
» «كلوب» يتحدث عن عودة محمد صلاح وغياب «أرنولد»
» الأمن يضبط 33 ألف دولار بحوزة «منتقب» بالموسكي
» شاهد.. التحرش بفنانة شهيرة في تظاهرات لبنان وظهور"الأندر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية