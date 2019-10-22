» رسميًا.. «الجبلاية» تُحدد موعد مباراة القمة

أعلنت اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الـ4 ببطولة الدوري العام.

وحدد اتحاد الكرة نهاية الدور الأول من مسابقة الدوري العام موعدًا لمباراة القمة، والتي ستتوقف منافساته حتى نهاية مسابقة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وقال اتحاد الكرة في نهاية بيانه، «بناء على ماورد اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم من خطاب وزارة الشباب والرياضة وفي إطار التعليمات الأمنية وفي ضوء استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وتضافر الجهود لإنجاحها تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة ، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول».