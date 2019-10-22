صور صادمة تكشف غرق القاهرة بسبب الأمطار

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القاهرة

غرق الشوارع

أمطار

هطول أمطار

غرق القاهرة

شهدت أكثر من منطقة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، غرق العديد من الشوارع، ما أعاق من حركة المرور بشكل كبير.

وكشفت عدة صور، عن حجم تضرر الشوارع بسبب هطول الأمطار قبل ساعات من الآن، خاصة بمناطق مصر الجديدة، وطريق النصر، ونفق العروبة.

وتضرب البلاد موجة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في حالة الطقس، منذ اليوم وحتى يوم الجمعة، بحسب المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور إبراهيم عطا.

وأشار "عطا" اليوم الثلاثاء، إلى أن درجات الحرارة انخفضت بمعدل 4 درجات عن معدلها الطبيعي.

وخلال اتصال هاتفي لفضائية "صدى البلد"، أضاف أن الاضطرابات الجوية التي ستمتد إلى نهاية الأسبوع، تتمثل في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي يصاحبها سقوط أمطار على الوجه البحري والقاهرة، وتمتد إلى مدن شمال الصعيد والسواحل الشمالية.

ولفت إلى أن مناطق جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وبعض مدن شمال الصعيد، معرضة لموجات سيول خلال الأسبوع الجاري.






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