تحرك عسكري مفاجئ للإمارات باليمن

22 أكتوبر 2019 - 09:14 م

قالت وكالة الأناضول، إن الإمارات سحبت قواتها من مقر التحالف العربي في محافظة عدن اليمنية.

ونقلت عن مصدر عسكري قوله، إن الإمارات سحبت كل أسلحتها ومعداتها العسكرية من مقر التحالف العربي بمدينة البريقة، بحضور ضباط سعوديين وإماراتيين.

وتابع المصدر: "أفرغت الإمارات كل الاشياء المتعلقة بها، بما في ذلك أجهزة الاتصال وبعض المعدات الثقيلة التي تستخدم في أغراض مدنية، كسيارات الإسعاف والمكائن المستخدمة في شق الطرقات".

يأتي هذا الإجراء تزامنا مع انتشار قوات سعودية في عدد من المواقع الاستراتيجية بالمدينة، كما ذكر المصدر أن قوات سعودية ستتولى الإشراف على مقر التحالف العربي الذي يعد قاعدة عسكرية كبيرة.