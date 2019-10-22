» مصر للطيران تعلن تأخير رحلاتها لسوء الأحوال الجوية

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الاهلى

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران تأجيل موعد عدد من رحلاتها نظرًا لتعرض البلاد لموجة من الاضطرابات الجوية التي تمثلت في سقوط سيول على بعض المناطق في أنحاء الجمهورية.

وقالت الشركة في بيانها الذي نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، « نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء اليوم علي القاهرة نتج عنها تكدس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة، ومراعاة من مصر للطيران وحرصًا على عملائها الكرام».

وتابع البيان «فقد تقرر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة مساء اليوم لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين علي متن هذه الرحلات حفاظًا علي التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة».

وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في حالة الطقس، منذ اليوم وحتى يوم الجمعة، وهذا ما أكده المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور إبراهيم عطا، اليوم ، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة انخفضت بمعدل 4 درجات عن معدلها الطبيعي.

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