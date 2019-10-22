بعد أزمة السيول.. نائبة بالبرلمان تقرر سحب الثقة من الحكومة

تعبيرًا عن غضبها تجاه إدارة أزمة الأمطار التي تعرضت لها مصر، قالت النائبة أنيسة حسونة عضو بمجلس النواب، إنها ستتقدم باستجواب تمهيدا لسحب الثقة من الحكومة.

وأضافت حسونة أن الحكومة تعدنا بأمور مرارًا وتكرارًا ونأتي في العام التالي لا نجد لها تطبيق، مشيرةً إلى أن أعضاء مجلس النواب أنفسهم يقدمون أدواتهم البرلمانية ضد الحكومة، كل عام في هذا التوقيت.

وأشارت إلى أن مواقع التواصل امتلأت بمئات الصور والفيديوهات التي تضر بوجهة مصر السياحية والدولية، فضلًا عن مشاهد غرق الشوارع وصالات المطار والأنفاق، لافتةً إلى أن كل هذا يعد فشلًا للحكومة في إدارة ملف الصرف الصحي في مواجهة السيول والأمطار.

ويشار إلى أن موجة من السيول ضربت مدينتي القاهرة والجيزة وبعض من مناطق الوجه البحري والقبلي، مما أدى إلى شلل مروري في الطرقات والشوارع الرئيسية، تسبب في تكدس وازدحام، وسط موجة غضب من المواطنين.

ونتيجة لذلك، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تأخر رحلاتها، نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد، مما أدى إلى تعطل حركة المرور في الشوارع، وذلك حتى يصل إلى المطار أكبر عدد من الركاب، مشيرةً إلى أن القرار جاء حرصًا على مصلحة الركاب وعدم فقدانهم الرحلات التي قاموا بحجزها.