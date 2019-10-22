  • الأربعاء 23 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:28 ص
بحث متقدم
أمطار

"الأرصاد" تكشف معلومة صادمة عن أمطار وسيول الثلاثاء

الإعلامي أحمد موسى

تعليق ناري لـ"موسى" على سيول الثلاثاء بالقاهرة

أرشيفية

رسميًا.. تعطيل المدارس والجامعات غدًا بسبب موجة السيول

سامح شكري مع نظيره الأثيوبي

"الخارجية" ترد على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي

أرشيفية

تحرك عسكري مفاجئ للإمارات باليمن

أمام المنصة اليوم

صور صادمة تكشف غرق القاهرة بسبب الأمطار

اتحاد الكرة

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يقرر تأجيل الدوري العام

أرشيف

مصر ترسل أدلة للكويت تنفي الاعتداء على أحد مواطنيها

أرشيفية

«سي إن إن» تقارن بين الجيشين المصري والإثيوبي

أرشيفية

الأرصاد: موجة سيول تضرب هذه المناطق خلال الأسبوع

لبنان.. جنبلاط يصف إصلاحات الحريري بـ"المخدرات"

عرب وعالم

جنبلاط: مصر حققت خطوة متقدمة بدعم شعبي عارم للدستور الجديد
جنبلاط: مصر حققت خطوة متقدمة بدعم شعبي عارم للدستور الجديد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

محتجو لبنان يرفضون إصلاحات "الحريري" ويواصلون التظاهر

#

هزّت لبنان.. تنهي حياة أمها بـ 9 رصاصات

#

تعليق الحريري على علاقته بعارضة الأزياء

#

تغريم زعيم أكبر عصابة تهريب مخدرات بالعالم 12 مليار دولار

لليوم السادس على التوالي، واصل لبنانيون، احتجاجاتهم الثلاثاء، وأكدت حركة شبابية استمرار التظاهر حتى تحقيق خمسة مطالب، فيما وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، حزمة الإصلاحات الحكومية بـ"المخدرات"، وحذر اتحاد نقابات المخابز والأفران من أزمة خبز.
وقالت ما تُعرف بحركة "شباب الثورة"، إن "الحراك السلمي متواصل، ولن يتم إخلاء الساحات والطرقات حتى يتم تحقيق أهداف الثورة".
وطالبت الحركة، في بيان، حكومة سعد الحريري بـ"الاستقالة بشكل فوري، وتأليف حكومة مصغّرة حيادية مستقلّة من المتخصصين، تكون نابعة من ثقة الشعب، وتضمن تخطي الظروف الصعبة تحضيراً لانتخابات نيابية مبكّرة".
وحملت الحكومة المسؤولية عن "تعطيل الدولة حتى تقدم استقالتها، وتمتثل للقضاء، وتعيد الأموال المنهوبة، بعد إنشاء محكمة محلية أو دولية".
وشددت على أن "عدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب أدّى إلى انقطاع احتياجات الناس الأساسية، كالأدوية والطحين والبترول".
وناشد اتحاد نقابات المخابز والأفران، في بيان الثلاثاء، قيادة الجيش تأمين وسيلة لنقل القمح من مرفأ بيروت إلى المطاحن، ثم نقل الطحين إلى المخابز والأفران، محذّرا من "أزمة خبز" كبيرة تطال كل المناطق اللبنانية.
ووصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الإصلاحات التي اعتمدها مجلس الوزراء، الإثنين، بـ"مخدرات واهية لبعض الوقت".
وتوجه الزعيم الدرزي جنبلاط، عبر "تويتر" الثلاثاء، إلى الحريري متسائلًا: "أليس من الأفضل تعديل الحكومة، وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها".
وتابع أن "بيع القطاع العام جريمة وقد رفضناها بالأمس"، في إشارة إلى مقترح الحريري خصخصة قطاع الاتصالات‎.
وحزب جنبلاط مشارك في الحكومة بوزيرين، غير أن علاقته متوترة مع شركائه بالحكومة، خاصة التيار الوطني الحر، برئاسة جبران باسيل، وزير الخارجية، صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون.
ويطالب جنبلاط، منذ بدء الاحتجاجات، برحيل باسيل عن الحكومة، معتبرًا إياه "عامل توتير في البلد".
فيما قال راشد فايد، عضو تيّار المستقبل (بقيادة الحريري)، للأناضول، إن "مسألة التعديل الوزاري لم تُطرح للنقاش على مستوى مجلس الوزراء أو في الحوارات بين رئيسي الحكومة والجمهوريّة، وبالتالي فهذا الموضوع هو قيد المطالبة، وليس التحقّق".
وعما إن كانت إقالة باسيل ستخفف احتقان الشارع، ردّ فايد: "بالتأكيد، خصوصًا وأنّه تلقى أكبر قدر من العداء على مستوى الشارع اللبناني، وقد تكون استقالته مَجلبةً لتأيّيد شعبي، لكنّ الأمر لم يذهب لا للتنفيذ ولا حتى للنقاشات".
وأقال وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، مديرة الوكالة الوطنيّة للإعلام، لور سليمان.
واعتبر وديع عقل، عضو المكتب السياسي في التيّار الوطنيّ الحرّ، عبر "تويتر"، أن "إقالة سليمان تأتي في إطار إبعاد ومحاسبة الفاسدين في الدولة اللبنانية".
بينما ألمحت لور إلى ارتباط إقالتها بتغطية الوكالة للاحتجاجات بقولها للأناضول: "اليوم من حقّ الناس أن يصل صوتها عبر الوكالة الوطنيّة، خصوصًا وأنّ هناك عشرات الآلاف في الشارع، وهم جزء من الوطن".
وأضافت لور أن قرار إقالتها صدر صباح الثلاثاء، لكن تم تزوير تاريخه إلى 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ليبدو وكأنه غير مرتبط بتغطية الوكالة للاحتجاجات.
واقتحم فنانون وممثلون مبنى تلفزيون لبنان، الثلاثاء، احتجاجًا على عدم تغطيته للاحتجاجات.
ويشهد لبنان، منذ الخميس الماضي، احتجاجات انطلقت تنديدًا بمشروع لزيادة الضرائب في موازنة العام المقبل، قبل أن تتوسع مطالبها إلى إسقاط النظام، ولم تفلح إجراءات إصلاحية أقرتها الحكومة، بينها إلغاء مشروع الضرائب، في تهدئة الشارع. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير
» الملك سلمان يبحث مع وزير الدفاع الأمريكي هذا الأمر الهام
» مياه القاهرة: "أمطار الثلاثاء بالعاصمة كانت غير مسبوقة"
» أول تعليق من محافظة القاهرة على "كارثة" نفق العروبة
» كواليس اللقاء المرتقب بين السيسي وبوتين في روسيا
» هذا هو السبب الحقيقي لبقاء قوات لواشنطن في سوريا
» لبنان.. جنبلاط يصف إصلاحات الحريري بـ"المخدرات"
» تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك اليوم الثلاثاء
» بعد تأجيل الدوري.. رد الأهلي على بيان اتحاد الكرة
» الملك سلمان يصدر أمرين ملكيين و12 قرارًا
» مصر للطيران تعلن تأخير رحلاتها لسوء الأحوال الجوية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية