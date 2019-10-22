نيجيريا.. مقتل 35 عنصرا من "بوكو حرام"

22 أكتوبر 2019 - 11:10 م

أعلن الجيش النيجيري، مقتل 35 عنصرا من منظمة "بوكو حرام"، وذلك ضمن عملية عسكرية ضد المنظمة الإرهابية في منطقة "بوكار ميرام"، التابعة لمقاطعة بورنو شمال شرقي البلاد.



جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء، أدلى بها مدير العلاقات العامة والاتصالات في سلاح الجو النيجيري أبيكونيلا دارامولا.

وقال دارامولا، إن 35 من عناصر "بوكو حرام" قتلوا خلال العملية، فيما تم الاستيلاء على أسلحة وذخيرة تابعة للتنظيم.

وفي وقت سابق، أُعلن إلقاء القبض على 16 إرهابيا، اثنان منهم من القيادات البارزة بالتنظيم، وذلك خلال العملية العسكرية التي أجريت في منطقة جوزا، التابعة للمقاطعة نفسها.

ومنذ 2009، أدت أعمال عنف جماعية نفذتها "بوكو حرام"، إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص، والتي تشكل تواجدا في نيجيريا منذ أوائل الألفية الجديدة.

كما بدأت المنظمة، منذ 2015، شن هجمات في الدول المجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر، في حين قتل ما لا يقل عن 2000 شخص في هجمات نفذتها على حوض بحيرة تشاد.