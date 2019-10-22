ريال مدريد يفوز على غلاطة سراي في دوري أبطال أوروبا

22 أكتوبر 2019 - 11:20 م

تلقى فريق غلاطة سراي التركي، الثلاثاء، هزيمة من ضيفه ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد حقق فوزًا كاسحًا على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد، وجاء كلوب بروج ثالثًا برصيد نقطتين بفارق نقطة عن غلاطة سراي.



ونجح ريال مدريد في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الألماني توني كروس في الدقيقة 18.

