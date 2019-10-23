"التعليم" تكشف معلومة هامة بشأن تعطيل المدارس

23 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها، أن القرار الخاص بتعطيل الدراسة للطلاب اليوم الأربعاء بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) هو قرار يخص الطلاب فقط.



وقالت وزارة التربية والتعليم في بيانها: «بناءًا على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية».

