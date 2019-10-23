مصرع 12 شخصًا جرّاء الأمطار الغزيرة جنوبي الهند

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لقي 12 شخصًا حتفهم في حوادث وسيول تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي تشهدها منذ أيام ولاية كارناتاكا جنوبي الهند.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته "إن دي تي في" (قناة تلفزيون نيودلهى المحدودة)، الثلاثاء، نقلًا عن مسؤولين رسميين.
ووفق المصادر، فإن الأمطار الشديدة وما نتج عنها من سيول وحوادث بعدد من مناطق الولاية تسببت في مصرع 12 شخصًا، فضلًا عن إلحاق أضرار جسيمة بعدد كبير من المنازل، والطرق، والجسور، والأراضي الزراعية.
وذكرت أن أضرارًا كبيرة لحقت بـ5 آلاف و444 منزلًا، فضلا عن نفوق 45 من الماشية، كما تم حتى الآن إجلاء 2100 شخص من المناطق التي تأثرت بالسيول والأمطار، وإيداعهم 12 مركزًا إغاثيًا.
كما أن بعض المباني الحكومية بعدد من المناطق في الولاية داهمتها المياه التي وصل تكدسها في الشوارع بكميات كبيرة، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ والإغاثة أعمالها دون توقف.
تجدر الإشارة أن الولاية ذاتها شهدتها في شهر أغسطس/آب الماضي أمطارًا غزيرة تسببت في مصرع 91 شخصًا، ونفوق 3 آلاف و400 ماشية.
كما أن 700 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم بسبب الأمطار التي أثرت بشكل كبير على ألفين و798 قرية في 22 منطقة مختلفة. -

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