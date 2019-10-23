هذه حقيقة غرق إحدى صالات مطار القاهرة

23 أكتوبر 2019 - 01:00 ص

قال الكابتن طيار سامح حفني رئيس سلطة الطيران المدني أن قرار قرار تأجيل بعض الرحلات الجوية، خاص بشركة مصر للطيران، مشيرًا إلى أن التأجيل جاء نتيجة لإغلاق الشوارع المؤدية إلى المطار بعد غرقها.



وأضاف "حفني" ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، وبالنسبة للصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن غرق إحدى صالات مطار القاهرة الدولي، أن بعض الصور والفيديوهات التي تمت تداولها صحيح، والبعض الآخر قديم.

