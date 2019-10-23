كلوب يفجر مفاجأة مفرحة عن "صلاح"

أحمد عادل شعبان
ألمح يورجن كلوب - المدير الفني لـ"ليفربول " الإنجليزي - إلى إمكانية مشاركة النجم المصري محمد صلاح في مباراة الريدز مع جينك البلجيكي اليوم الأربعاء.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أعتقد أن صلاح قطع شوطا كبيرا في التعافي ، فبالأمس لم نكن متأكدين من عودته لطبيعته ، لكنه اليوم ظهر بحالة ممتازة ولذلك قررنا أن ينتظم في التدريبات لكننا لن نجازف".
وأضاف: "سأرى صلاح هذه الليلة ، وإذا كان جاهزًا فقد أقرر الدفع به في مباراة جنك".
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