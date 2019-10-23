» ملكة جمال إيران تطلب اللجوء للفلبين.. لهذا السبب

23 أكتوبر 2019 - 12:32 م

تسعى ملكة جمال إيران، بهاره زاري بهاري، للحصول على اللجوء في الفلبين؛ خشية على حياتها؛ قائلة: "إذ تم ترحيلي فسوف يقتلوني"؛ بعدما طلبت إيران تسليمها؛ حيث أبلغت الانتربول؛ على خلفية جريمة زعمت أنها لم ترتكبها.

وتقول بهاره، المحتجزة في مطار نينوى أكينو بمانيلا منذ ستة أيام، القضية "كذبة كبيرة"؛ حيث إنها مستهدفة بسبب نشطاها السياسي، ودعهما الصريح لحقوق المرأة.

يذكر أن بهاره، مثلت إيران في مسابقة ملكة جمال القارات لعام 2018، ودرست طب الأسنان في الفلبين