كواليس تسلم قيس سعيد مفاتيح قصر قرطاج

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قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية
قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

علي محمود

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اليمين الدستورية

قصر قرطاج

قيس سعيد

أدى الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، خلال جلسة ممتازة، بمجلس الشعب بالعاصمة.

وأقسم قيس سعيد، (61) عامًا، على مصحف عبر وضع اليد اليمنى، والنطق بالجملة المنصوص عليها في الدستور، توجه الرئيس بعدها إلى قصر قرطاج،  لحضور الموكب  الرسمي، الذي انطلق باستعراض عسكري تشريفي للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويلتقي قيس سعيد، رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، قبل الدخول في "الخلوة الرئاسية" وأين سيقع تسليمه مفاتيح قصر قرطاج، وأسراره، بعدها ينطلق الرئيس الجديد لمباشرة مهام منصبه.


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