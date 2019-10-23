انتحار ابنة سفير إيران في موسكو

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إيران

موسكو

انتحار

عارفة سنائي

أفادت وسائل إعلام إيرانية روسية بأن ابنة الرئيس الإيراني مهدي سنائي في موسكو قد فارقت الحياة بعد إقدامها على الانتحار.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إنها فارقت الحياة نتيجة أزمة قلبية، وهو غير ما نشرته وكالة إنترفاكس الروسية، وأنها أقدمت على الانتحار بسبب ما تعانيه من الكآبة.

وبحسب الوكالة الروسية فإن عارفة سنائي ألقت بنفسها من الطابق التاسع، حيث اصطدمت بسيارة، فارقت على إثرها الحياة على الفور.

وعارفة سنائي هي حفيدة وزير الاستخبارات الأسبق على يونسي، والذي يشغل حاليا، مستشار روحاني لشئون الأقليات.


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