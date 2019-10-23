والى تضع حجر الأساس لتطوير مؤسسة ضعاف العقل بإجمالي 58 مليون جنيه

23 أكتوبر 2019 - 02:27 م

تضع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي صباح الغد الخميس 24 أكتوبر الجاري حجر الأساس لمشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة حيث يهدف التطوير إقامة مجمع متكامل اجتماعي وثقافي وعلاجي وترفيهي للفتيات من ذوى الإعاقة الذهنية بقيمة إجمالية تقدر ب 84 مليون جنيه وذلك بحضور عدد من نواب مجلس النواب والجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة الذهنية وخبراء العمل فى مجال الإعاقة

هذا ويأتي الهدف العام من المشروع زيادة السعة الاستيعابية من 60 إلي 120 سرير وإعادة توزيع المباني وتصميم الفراغات بالموقع باستخدام اكواد الإعاقة الذهنية والحركية والحماية المدنية وعكس روح الإبداع والتميز وذلك في إطار التطوير للخدمات المقدمة

كما ستشهد والى افتتاح معرضا لمنتجات أبناء مؤسسات الإعاقة لذهنية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فى عروض فنية من تقديم وبمشاركة 200 ابنا وابنة من المعاقين ذهنيا فى استعراضات وأغاني وطنية .

وجديرا بالذكر فان مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة والتي تقع على مساحة 1ونصف فدان هى احدي ثمان مؤسسات تابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع وهى مؤسستى التثقيف الفكرى و الرعاية الذاتية بالمرج ومؤسستى التثقيف الفكرى و الأحداث الضاليين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان ومؤسسة التثقيف الفكرى بحدائق القبة ومؤسسة ضعيفات العقل بمصر القديمة والمجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس والذى يضم مؤسسة تثقيف فكرى ومركز علاج وتاهيل حالات التوحد ومركز علاج وتاهيل حالات الشلل الدماغى ومركز للعلاج طبيعى واخر لتدريب الابناء المعاقين ذهنيا والحضانة الدامجة