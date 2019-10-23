  • الأربعاء 23 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:15 م
بحث متقدم
مونيكا لوينسكي وبيل كلينتون

"15 دقيقة من العار"فضائح جديدة عن " يبل كلينتون"

فيسبوك

مفاجأة.. بدائل جديدة لمواقع التواصل الاجتماعي

أحمد موسي

موسى: "ممكن أعمل كدا في أي لحظة استعدوا"

نهاية مروعة لعارضة أزياء

190 طعنة وقلع عينيها.. نهاية مروعة لعارضة أزياء

محمد صلاح

الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وجينك البلجيكي

حرائق إسرائيل

شاهد.. قصور المشاهير تحاصرها النيران

مظاهرات لبنان

بكاء جندي .. فيديو مؤثر يشعل تظاهرات لبنان

انتحار ابنة سفير إيران في موسكو

انتحار ابنة سفير إيران في موسكو

ترامب

استقالة عضو كبير في فريق ترامب الاقتصادي

قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية

كواليس تسلم قيس سعيد مفاتيح قصر قرطاج

السكة الحديد تكشف حقيقة انقلاب جرار قطار السويس

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد تكشف عن أغرب سرقات القطارات

#

السكة الحديد تزف بشرى سارة لأهالي النوبة

#

قطار ينهي حياة شاب بالسنبلاوين

#

هذه حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال عيد الفطر

السويس

السكة الحديد

جرار استكشافي

انقلاب جرار

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تقوم بتطبيق لائحة السلامة بتشغيل جرار مفرد استكشافي "دليل" على جميع الخطوط؛ حرصًا من الهيئة على اكتشاف أي معارضات أو أخطار تهدد سلامة مسير القطارات قبل بداية التشغيل اليومي.

وأوضحت الهيئة، أنه أثناء قيام الجرار (3451 ) "الدليل" مصطحبًا عددًا من الفنيين بالهيئة للمرور على خط "عين شمس – السويس" حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة العجرود؛ أدت إلى انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، وتقوم الهيئة حالياً بمعاينة الموقع للاستعداد بالسكة ورفع الجرار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد تكشف حقيقة انقلاب جرار قطار السويس
» الكويت.. حبس معلمة مصرية لاتهامها بالتسبب في وفاة طفل
» أسرع حالة طرد بالدوري التركي
» مؤلم.. صيني يتزوج جثة حبيبته
» أغنية أطفال تتحول إلى هتاف للمحتجين بلبنان
» ملكة جمال إيران تطلب اللجوء للفلبين.. لهذا السبب
» مفاجأة..مسابقة جري في حفل زفاف
» فيديو.. زوجة بريطانية تنتظر مولودها الـ22
» السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم
» إرهابي يقتحم الريفيرا ويهدد بالجحيم
» الغربية.. مصرع مسن سقط من أعلى بيته أثناء نزح الأمطار

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:20 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية