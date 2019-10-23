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مونيكا لوينسكي وبيل كلينتون

"15 دقيقة من العار"فضائح جديدة عن " يبل كلينتون"

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"15 دقيقة من العار"فضائح جديدة عن " يبل كلينتون"

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مونيكا لوينسكي وبيل كلينتون
مونيكا لوينسكي وبيل كلينتون

متابعات - أمينة عبد العال

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كلينتون

مونيكا

" 15 دقيقة من العار" عنوان الفيلم الذي تتولي إنتاجه مونيكا لوينسكي المتورطة في الفضيحة الجنسية الشهيرة مع الرئيس السابق بيل كلنتون، وتم اختيارها بصفتها ناشطة متخصصة في مقاومة المطاردة خاصة بعد فضيحتها التي تعرضت بسببها للإهانة والنقد العلني وهو ما يناقشه محتوي الفيلم.

في سياق متصل أكدت رئيس قسم أفلام الفيديو المميز بموقع hbo  الأمريكي،سارا أوبري أن مونيكا أفضل شخصية لتحقيق مشروع الفيلم.

جدير بالذكر أن منذ فترة انتجت مونيكا مسلسل تلفزيوني مستوحي من كتاب " جيفري توربين" المؤامرة الكبيرة .. القصة التاريخية للفضيحة الجنسية" عن عزل الرئيس الـ 42 للولايات المتحدة بيل كلنتون.


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