بالفيديو.. فتاة تقود حملة لـ«تعدد الزوجات»

تداول نشطاء موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو لفتاة تدعو النساء إلى تقبل تعدد الزوجات والسماح لأزواجهن بالزواج من أخرى، وعدم اعتراضهم إذا قرر ذلك الأمر.

وقالت الفتاة موجهة حديثها للنساء، في الفيديو المتداول بعنوان "فتاة مصرية توجه حديثها للنساء المتزوجات": «إيه المشكلة؟ اقنعيني إن فيه مشكلة، هو الشرع محلل أربعة، فين المشكلة لو أخدتي شاب اتجوزيه انتي وأصحابك».

وتابعت: «فكرة إنك تتجوزي نفس الشاب انتي وأصحابك يعني تبقوا مع بعض دايمًا، تخرجوا مع بعض تاكلوا مع بعض، إنتي ليه بتزعلي لما يقولك انه خارج مع بنات».

وجاءت تعليقات النشطاء على الفيديو ما بين مؤيد معارض لما قالته الفتاة، حيث قالت إحداهن: "اتفق معاها لازم تعيشين حياتج ولا يصير النكد عليج يوميًا".

وأضافت أخرى: "بانتظار زواجك انتي وصاحباتك وفديو مثل هذا للعرايس الأربعة مع العريس والأفضل بليله وحدة عشان التوفير"، فيما علقت أخرى: " كلامها صحيح بس لو تجرب بنفسها اعتقد يختلف رأيها ،، الغيره مش بكيفها".



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