» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بثا مباشرا لمباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي في البطولة العربية.
فجر
04:45
شروق
06:08
ظهر
11:44
عصر
14:55
مغرب
17:20
عشاء
18:50