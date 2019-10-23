مايا دياب تفضح روؤساء قنوات فضائية

23 أكتوبر 2019 - 06:15 م

كشفت الفنانة مايا دياب، عن فضيحة لروؤساء قنوات محطات نليفزيونية لبنانية، مشيرة إلى أنهم تلقوا تعليمات من خلال اتصالات سرية لوقف البث المباشر للتظاهرات حتى يتم فضها.

وكتبت مايا دياب عبر حسابها على «تويتر»:« تجري الآن بعض الاتصالات من بعض الرؤساء اللبنانيين بأصحاب محطات التلفزة لوقف البث المباشر وذالك لقمع حريّة الاعلام وبالتالي “الثورة” و لكن بالذوق..لأنهم الآن لم يعودوا يستطيعوا القمع بالقوة، فقالوا انَّ لغة التذاكي احسن».

وأضافت الفنانة اللبنانية:« نتمنى ألا يستجيب أي من المحطات لأي من مطالباتهم لأن شاشات التلفزة اللبنانية والاعلام اللبناني هم قادة هذه الثورة الشعبية المحقة.. و هني اللي عم بوصلوا صوت الشارع و الشعب لكل العالم.. اتكالنا عليكم».

ويشهد لبنان لليوم السابع على التوالي تظاهرات في مناطق عدة، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ورفض فرض رسوم ضريبية جديدة على خدمات الإنترنت، وتتواصل التظاهرات رغم اتخاذ الحكومة عدة إجراءات إصلاحية أعلن عنها رئيس الوزراء سعد الحريري.