الصفاقسي يتصدر الدوري التونسي بالفوز على البنزرتي

23 أكتوبر 2019 - 07:26 م

حقق فريق الصفاقسي فوزًا ثمينًا على البنزرتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري التونسي.

وبادر البنزرتي بالتسجيل عبر لاعبه بوباكار تراوري في الدقيقة 17، قبل أن ينتفض الصفاقسي في الشوط الثاني ويسجل خلاله هدفين حملا توقيع حمزة الجلاصي وعلاء الدين المرزوقي في الدقيقتين 61 و65.

وارتفع رصيد الصفاقسي إلى 12 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري، في المقابل، تجمد رصيد البنزرتي، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، عند أربع نقاط في المركز التاسع.