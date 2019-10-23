» مفاوضات لإقامة مباراة كرة قدم بين السعودية وإيران

23 أكتوبر 2019 - 07:53 م

كشفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، عن وجود مفاوضات تجري حاليًا، من أجل إقامة مباراة فى كرة القدم بين منتخبي السعودية وإيران.

ولفتت الوكالة، إلى أن اللقاء قد يقام في التاسع عشر من نوفمبر المقبل، واصفة المباراة حال إقامتها بأنها ستكون "حدثا تاريخيًا"، بحسب .سبوتنيك نيوز".

وحال إقامة المباراة الودية المزمعة، فإنها ستكون الأولى بين البلدين، اللتين تشهدان توترًا حادًا في العلاقة، منذ 7 أعوام.

وتوقعت الوكالة إسهام المباراة، في تحسين العلاقات السياسية بين البلدين.

وعن مكان إقامة اللقاء، ذكرت أنه سيكون في الرياض أو طهران.