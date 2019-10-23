التشكيل الرسمي لموقعة إنتر ميلان ودورتموند

23 أكتوبر 2019 - 08:10 م

أعلن الجهاز الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي بقيادة انطونيو كونتى، تشكيل فريقه لمباراته أمام بوروسيا دورتموند الألمانى، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالى:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: جودين ، دى فريج ، سكرينيار ، اسامواه

الوسط: كاندريفا ، باريلا ، بروزوفيتش ، جالياردينى

الهجوم: لوكاكو ، لاوتارو مارتينيز

فى المقابل يبدأ دورتموند اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: بوركى

الدفاع: حكيمى ، ديلانى ، هوملز ، اكانجى

الوسط: فيجل ، فيتسيل ، شولز

الهجوم: تورجان هازارد ، براندت ، سانشو