هجوم حاد من «الديهي» على المسئولين بعد أزمة الأمطار

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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، ما شهدناه بالأمس بسبب تساقط أمطار غزيرة وتداعياته وإفرازاته على مواقع التواصل الاجتماعي شيء محزن ومؤسف، وحالة الارتباك الشديد التي عشناها بالأمس، معلقًا على صور الأمطار الغزيرة في الشوارع،: "أكننا تفاجئنا أن هناك موسم أمطار وموسم شتاء قادم، وكأن لم يكن هناك تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية حول تساقط أمطار غزيرة".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن محافظ القاهرة شهد أول تجربة ميدانية عملية للتعامل مع الأمطار الغزيرة استعدادًا لموسم الأمطار لقياس مدى قدرة البلاعات على الاستيعاب، في 12 أكتوبر الجاري.

وتابع، أنه كان هناك أكثر من اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة الاستعدادات لموسم السيول، وتوجيهات للمحافظين بالاستعداد وتطهير مخرات السيول، وبحث مدى كفاءة شبكات الصرف الصحي، لكن ما حدث بالأمس حالة ارتباك شديدة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، فهذه ظاهرة طبيعية وقضاء وقدر، لكن على كل مسئول أن يقوم بعمله على أكمل وجه.

وأكد أن تصريحات المسئولين عن هذه الأزمة مجرد مبررات فقط، وجميع الجهات تري أنها فعلت ما عليها، معقبًا: "كلمة ليس في الإمكان أبدع مما كان، ونحن عملنا اللي علينا خطأ، لو عملنا شغلنا صح مكنش حصل كدا".

وكانت موجة أمطار ضربت أمس الثلاثاء، مدينتي القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الوجه القبلي والوجه البحري وسيناء، مما أدى إلى تكدس وازدحام، تسبب في شلل مروري، في الشوارع والميادين والأنفاق، مما أدى إلى تأجيل الرحلات الجوية، بسبب تأخير الركاب في طريقهم إلى مطار القاهرة الدولي.

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