ثنائية «شيلونجو» تقود الإسماعيلي للفوز على الجزيرة الإماراتي

23 أكتوبر 2019 - 08:59 م

حقق فريق الاسماعيلي فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

أحرز بنسون شيلونجو هدف التدقم للإسماعيلى فى الدقيقة 40 من تسديدة صاروخية فى مرمى الفريق الإماراتى، ثم أضاف الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 64.



بتلك النتيجة يضع الإسماعيلي قدمًا نحو التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية، حيث أن مباراة الإياب، سوف تقام يوم 26 نوفمبر المقبل، على ملعب "محمد بن زايد".

ونجح محمد مجدى حارس مرمى الإسماعيلى فى التصدى لركلة جزاء عن طريق تصويبة من زايد العامري أقصى يمين المرمى أبعدها مجدى ببراعة إلى ركنية من جهة اليسار.

وكان فريق الجزيرة قد تأهل إلى هذا الدور، بعد تخطيه فريق النصر من سلطنة عمان، بنتيجة 4 – 1، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فى المقابل تخطى الدراويش، نظيره فريق أهلي بنى غازى الليبى، بنتيجة 4 – 3، في مجموع المباراتين.