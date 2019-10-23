الأرصاد تعلن موعد انتهاء الطقس السيئ

أعلن إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار، على القاهرة والوجه البحري والصعيد ومدن القناة مرورًا بالدلتا وسيناء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عدد من المدن شهدت سقوط غزير للأمطار على مدار الـ24 ساعة الماضية، منها بنها والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، وكفر الشيخ والإسكندرية.

وأكد أن فترة عدم الاستقرار، ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بحيث تشهد درجات الحرارة، انخفاضًا ملحوظًا يصل إلى 7 درجات، مشيرًا إلى أن موعد فصل الشتاء لم يأتي بعد، ولكن هذا من طبيعة فصل الخريف.

وأشار إلى أن الأحوال الجوية، تبدأ في طريقها للتحسن منذ يوم السبت القادم، بحيث تعود درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وكانت موجة أمطار ضربت أمس الثلاثاء، مدينتي القاهرة والجيزة وعدد من محافظات الوجه القبلي والوجه البحري وسيناء، مما أدى إلى تكدس وازدحام، تسبب في شلل مروري، في الشوارع والميادين والأنفاق، مما أدى إلى تأجيل الرحلات الجوية، بسبب تأخير الركاب في طريقهم إلى مطار القاهرة الدولي.