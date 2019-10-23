» الحكومة تحذر هؤلاء من الخروج يوم الجمعة

ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين في محافظات الدلتا، عدم الخروج من المنزل يوم الجمعة المقبل إلا للضرورة.

وجاء ذلك بسبب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ على هذه المحافظات وسقوط أمطار غزيرة.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":" تم الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها على محافظات الدلتا الجمعة المقبلة".

واضاف:" غرق عديد من الشوارع أمس في مياه الأمطار كان نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الحكومة ويمكن أن تتعرض لها أية دولة في العالم؛ وذلك نتيجة افتقاد شوارع القاهرة شبكات صرف الأمطار وسقوط أمس كميات كبيرة من الأمطار في مدى زمني قصير".