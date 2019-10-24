صلاح يوشك على تحطيم أسطورة ليفربول والصعود بدلا منه

24 أكتوبر 2019 - 08:18 ص

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا عالميا خلال مشاركته مع فريقه ليفربول ضد فريق جنك البلجيكي في منافسات دوري أبطال أوربا.



وفاز ليفربول بـ4 أهداف مقابل هدف ، استطاع صلاح أن يسجل أحدهم ليرفع رصيد أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلى 18 هدفا.



وبهذا أوشك "صلاح" على تحطيم الرقم الذي حققه النجم الأسطوري لليفربول "ستيفن جيرارد" بـ21 هدفا ، بحيث يحتاج صلاح لإحراز 4 أهداف أخرى ليصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا.



