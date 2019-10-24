"بنتي الأكبر ماتت بسببها برضو ..رسالة مبكية من والد ضحية "السيول"

24 أكتوبر 2019 - 10:06 ص



ودع والد الطفلة "مروة" ضحية السيول التي توفيت صعقا بالكهرباء ، طفلته بكلمات مبكية علي الهواء .



و توجه والد الضحية خلال حديثه لبرنامج "90 دقيقة " المذاع عبر فضائية "المحور" في أول ظهور إعلامي له ،برسالة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها :"بنتي اسمها مروة عبد الفتاح السيسي مش مروة صادق ، هات حق بنتك يا ريس ، متسبوش يضيع ، واللي هتقول عليه أنا موافق بيه".



وأضاف: إحنا من الصابرين يا ريس و مش هنتاجر بدم بنتنا، يا ريت يا ريس تفتح تحقيق تحت رعايتك تجيب فيه حق مروة ، معقبا :" مروة بنت مصر كلها".



وتابع والد الضحية حديثه باكيا :"مروة مش أول بنت تموت مني بنتي اللي أكبر منها ماتت برضو ، بس مروة كانت جميلة ومحبوبة ومن أوائل الطلبة وتم انتخابها في المدرسة الأسبوع الماضي وفازت بمنصب أمين عام مساعد لاتحاد الطلبة".



واختتم حديثه قائلا :"جهاز العاشر من رمضان السبب في موت بنتي يا ريس حاسبهم كلهم وهات حق بنتي ".

