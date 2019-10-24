قرار جريء "لوالي" ينهي أزمة أصحاب المعاشات

24 أكتوبر 2019 - 10:23 ص

طمأنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ،أصحاب المعاشات بشأن الزيادة المعلن عنها سابقا ، قائلة :" أصحاب المعاشات في عنينا ولسنا في خلاف معهم".



و أضافت والي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، قائلة: "نعي جيدا أن أصحاب المعاشات في ضيق شديد بسبب انخفاض الأجور في ظل ارتفاع الأسعار، لكننا نعمل حاليا علي حل هذه المشكلة في القانون الجديد الذي صدر في أغسطس الماضي".



وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: نعمل حاليا علي اللائحة التنفيذية للقانون وسيتم تنفيذه أول يناير ، مؤكدة التزام الوزارة بالأحكام القضائية لافتة إلي أن الوزارة هي التي تقوم بالسداد".



وعن العلاوة الخمسة قالت والي: "هيئة التأمينات هي من تنفذ القانون وأي زيادة في المعاشات لا تتم سوى عن طريق القانون".

