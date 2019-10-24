» رغم الانتقادات.. فنانة شهيرة بفستان شفاف وتثير ضجة

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديد لها، عبر حسابها على "إنستجرام" وظهرت بفستان قصير شفاف،وذلك رغم تعرضها لبعض الانتقادات بسبب إطلالتها "الجريئة" في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة .

وظهرت "مي" في الصور وهي ترتدي فستان أبيض قصير للغاية من خامة الشيفون منقوش به دوائر باللون الأزرق، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصور، حيث جاءت التعليقات كالاتي:" ما هذا الوجه الساحر" ،"انتى جميلة اوى" .