مشاري راشد يفاجئ محبيه بفيديو غير متوقع

24 أكتوبر 2019 - 10:40 ص

ظهر المنشد والمقرئ الكويتي مشاري راشد العفاسي في مقطع فيديو على حسابه بتويتر، يدعو فيه محبيه ومتابعيه لحضور أرض المعارض.

وأضاف مشاري راشد في مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه في تويتر: "العفاسي_للعطور.. بانتظاكم في أرض المعارض - مشرف صالة 6".

وحظي مقطع الفيديو بصورة إيجابية من بعض متابعيه، حيث كتب أحدهم معلقا: "ياليت اني في الكويت.. جيرانكم في البحرين بس معليه ان شاء الله الجايات".

وعلق آخر : "شيخ مشاري اذا مقراي عليه بصوتك العطر رح اخذه".

كما علق أيضا أحد المغردين : " الله وفقك ما في هدية يا شيخ".

يذكر أن مشاري راشد كان قد ظهر أيضا في فيديو مثير للجدل وهو يأكل الجراد، حيث سأله مضيفه "ما الوضع"، زين ، حيث يعرب مشاري عن إعجابه بتناول الوجبة.

ولاقى مقطع الفيديو ردود أفعال واسعة بين رواد تويتر ومحبي شاري راشد، حيث كتب أحد المعلقين قائلا : " تأكل جراد يا الشيخ العفاسي".

ورد مشاري راشد علي منتقديه بالحديث النبوي الذي يبيح أكل الجراد : " عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال))رواه ابن ماجه وأحمد ، وقال الألباني في المشكاة " جيد ".



