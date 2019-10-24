ذكرى رحيل محمد فوزي تتصدر الصحافة الأجنبية

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المصرى اليوم

محمد فوزي

ذكري رحيل

تحتفل جمعية محبي فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد, بذكرى وفاة الموسيقار والفنان محمد فوزي وذلك مساء اليوم الخميس في مقر الجمعية بفيصل, وذلك حسب موقع "مصر اليوم" الصادر بالإنجليزية. 

وبحضور حفيدة فوزي "ميادة الحو" يبدأ الحفل بعرض فيلم يسلط الضوء على الحياة المهنية الثرية للموسيقار والمطرب الراحل، فيما سيتحدث عادل السيد رئيس الجمعية عن الصداقة التي ربطت بين فوزي والأطرش.

ويشمل برنامج الاحتفال أيضا مجموعة متنوعة من الروائع الموسيقية التي غناها فوزي و موسيقيين مصريين عظماء آخرين التي سيقوم بغنائها نخبة من المطربين.

يذكر أن الموسيقار والمطرب الراحل ولد في الرابع و العشرين من أغسطس لعام 1918 و توفي في 20 أكتوبر عام 1966 عن عمر يناهز الثامنة والأربعين وذلك بعد معركة شرسة مع المرض.

قدم الموسيقار الراحل 36 فيلما خلال العصر الذهبي للسينما المصرية بالإضافة إلى عدد كبير من الأغاني المحفورة في قلوب المصريين.


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