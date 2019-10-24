فايلر يطرد عبد الحفيظ ومطالبات بتدخل الخطيب

24 أكتوبر 2019 - 12:39 م

بوادر أزمة يشهدها النادي الأهلي، بين مدير الكرة سيد عبد الحفيظ والمدرب السويسري رينيه فايلر، بعد شكوى الأول لرئيس النادي الكاتبن محمود الخطيب.



وحسب مصادر لصحيفة أخبار اليوم، فإن عبد الحفيظ، اشتكى لرئيس النادي من المعاملة السيئة التي ينتهجها المدرب له أمام اللاعبين، واستشهد بواقعتين قد حدثا الفترة الأخيرة.



وقال عبد الحفيظ، إن "فايلر" طالب سيد عبد الحفيظ مغادرة غرفة المحاضرات الفنية مرتين، أثناء منح المدرب بعض التعليمات قبل انطلاق التدريبات، الأمر الذي أثار غضب "عبد الحفيظ".









