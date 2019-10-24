» طليق بوسي يفجر مفاجأة مدويةعن طلاقهما:"الخيانة منها"

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اتهامات

طلاق

بوسى

عرب ودد

فجر طليق الفنانة بوسي، مفاجآت من العيار الثقيل، حيث اتهامها بأنها من تريد تلفيق الاتهامات له، وذلك عكس ما تداوله "بوسي" من أن الخيانة هي سبب طلاقها .

ونشرت صفحة برنامج "عرب وود" على "إنستجرام" مقطع فيديو لطليق الفنانة بوسي، وعلقت: "طليق بوسي يتهمها بمحاولة التخلص منه".

وأضاف: "أن أول الاختلافات بينه وبين زوجته الفنانة بوسي كان أثناء تصوير فيلم "عمر وسلوي" مع الفنان كريم محمود عبد العزيز"، موضحًا أنها بدأت تتوهم أشياء أخرى من وراء معاملة كريم المرحة معها"، وفق قوله .


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