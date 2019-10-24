الحريري: هذه نتيجة اتصالي بالرئيس عون

24 أكتوبر 2019 - 01:44 م

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه اتصل بالرئيس ميشال عون، منوها بأنه رحب بضرورة إعادة النظر في الحكومة الحالية.

وكتب الحريري على حسابه في تويتر : "اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ورحبت بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها".

يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيها عون بأنه يتفهم صرخة ألم الشعب.. فهو يطمح في دولة لبنانية بدون طائفة، ويتساوى فيها الجميع، مضيفًا: «لا أهرب من المسئولية، لكن العراقيل كثيرة.

وأضاف«عون»، في كلمة ألقاها للشعب اللبناني، أنه تكلم كثيرًا عن مكافحة الفساد، إلا أن بعض المسئولين استاءوا من حديثه، مشددًا على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة كل من سرق المال العام .

وقال عون: تغيير النظام لا يتم في الساحات، ومستعد للقاء ممثلين عن المحتجين، وفتح حوار مع الجميع.